Bakan Oğuz, Arkın Engüney’i kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kasım ayında Mersin’de yer alan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’nde KKTC’yi temsil ederek, sunum gerçekleştiren Arkın Engüney’i kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ergüney, Bakan Oğuz’a Turunçgil Gen Kaynaklarını ortaya koyan bilimsel çalışmanın sunumu yaparak, yürütülen çalışma hakkında da bilgi verdi.

-Ergüney

Ziyarette konuşan araştırmacı Arkın Engüney, dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden biri olan ISHS’de (İnternational Society for Horticulture Science) de yayımlanan projenin, Kıbrıs genelinde yapılmış Turunçgil Gen Kaynaklarını ortaya koymak amacıyla yapılan ilk çalışma olması nedeniyle ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Adası Turunçgil Gen Kaynakları Seleksiyon ve Genetik Mirasın Korunması ile ilgili yapılan çalışmaların Türkiye ve dünyada bu konuda çalışan araştırıcıların bilgisine sunulduğunu söyleyen Engüney, Kıbrıs adasının turunçgillerin anavatanı olmamasına rağmen turunçgillerin varlığının yüzyıllardan beridir bilinmesi adanın turunçgil gen kaynakları açısından zengin olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Turunçgiller’de genetik kaynakları, ıslah, biyotik-abiyotik stres faktörleri gibi konularda çalışma yapan öncelikle KKTC, sonra bütün dünyada bu konuda araştırma yapan kurum kuruluşlar ile bilim insanlarına kaynak olacağını dile getiren Ergüney, bu sebeplerden dolayı turunçgiller için yeni anaç ıslahının zorunlu hale geldiğini ve tüm dünyada bu konuda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bu çalışma ile Kıbrıs genelinde portakal, limon, mandarin ve turunç olmak üzere 90’ın üzerinde yaşlı, farklı ve ilginç özelliklere sahip genotip tanımlandığını belirten Egüney, ülkede turunçgillerde bulunan anaç sorunlarının bir kısmına çözüm getirebilecek klonların bulunması ve hatta ülkeye özgü yeni çeşitlerin geliştirilme olasılığı ile ihracat yapılabilecek çeşitlerin geliştirilme olasılığına değindi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, araştırmacı Arkın Engüney’i çalışmasından dolayı tebrik ederek, bakanlık olarak destek belirtti.

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03/12/2022 13:30