Bakan Oğuz, Çiftçiler Birliği Üyeleriyle Görüştü

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25/03/2022

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Bakan Oğuz, Çiftçiler Birliği Üyeleriyle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliği ve tarım sektörüne olan etkileri, maliyetlerinin yükselmesine yol açan bu durumla ilgili ne gibi tedbirlerin alınacağı konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, soğuk hava koşulları nedeniyle sebze ve meyvelerde yaşanan zarar ve sorunların aşılması için gerekli çalışmaların paydaşlara birlikte ilerletilmesi konusu ele alındı.

25/03/2022 12:57
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TAGS: Oğuz, Çiftçiler Birliği, kktc
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