Bakan Oğuz: Doğrudan gelir destekleri yarın ya da en geç çarşamba ödenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, doğrudan gelir desteklerinin yarın ya da en geç çarşamba ödeneceğini duyurdu.

Oğuz, “Bize sözünüzde durmuyorsunuz deniyor fakat biz o gün de, bir prosedür olduğunu ve bazı kurallar olduğunu dile getirmiştik. Biz, o toplantıda 15 Haziran tarihini vermiştik. Bu bizim sorumluluğumuzdur ödeyeceğiz fakat ek bütçenin gecikmesi prosedürü uzatmıştır” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Oğuz, bugün BRT’de Haber Kritik programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Covid sonrası dünyada emtia fiyatlarında öngörülemeyen yükselişler yaşandığını kaydeden Oğuz, “Ukrayna - Rusya savaşının etkisi ile akaryakıt, petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi de emtia fiyatlarında artış oldu” dedi ve şöyle devam etti:

“TL’nin değer kaybı da insanların alım gücünü düşürürken, girdi maliyetlerinde de yükseliş oldu. Biz üretmenin ve üretimin ne denli zor olduğunu ve herkesin ürettiğinin karşılığını almak istediğinin bilincindeyiz. Tabii ki duyarsız değiliz. Ne kadar zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız, fakat ülkede bir gelir gider dengesi var. Maliyenin topladığı gelirler ve vergiler var. Maliye kendi içerisinde bir bütçe yaparken, bu bütçenin direkt ve dolayı olarak halka yansımaları var”

-“Bütçe içinde gerekli dağılımı en verimli şekilde yapmakla mükellefiz”

Bir önceki hükümet döneminde uzun süre arpa bulmak adına çok zorlu bir süreç yaşadıklarını, kaynak bulamadıklarını dile getiren Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti bize bu konuda da yardımcı oldu. Çiftçilerimiz zaman zaman serzenişte bulunarak ‘bu çiftçi yerlidir’ diyor. Fakat bu ülkenin çiftçisinin yerli olduğu gibi hayvancısı da yerlidir. Bu çiftçilerimizin yarısı da hayvancılık yapmaktadır. Genel perspektife bakarak konuşmak gerekirse bu ülkenin hayvancısı da yıllardan beri büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışıyor. Emtia fiyatlarının artması ile maliyetler de artmaya devam etti. Biz ne şimdi, ne daha önce ‘çiftçi önceliğimizdir, hayvancı önceliğimizdir, narenciye önceliğimizdir ya da seracılık önceliğimizdir’ diye bir bakış açısı içerisinde olmadık. Bizler, bütçe içerisinde gerekli dağılımı en verimli şekilde yapmakla mükellefiz.

Maalesef bazı süreçlerde ‘ona çok, bize az verildi’ gibi eleştiriler de aldık. Biz covid döneminde yok olan hayvancılığı ayakta tutabilmek için çok özveri gösterdik. Özellikle arpada 0,30 kuruş olan teşviki 3,5 TL’ye kadar çıkardık. 2022 bütçesindeki 434 milyonun neredeyse tamamı sadece arpaya ve bütçede karşılığı olmayan arpa teşvikine ayrıldı. Tabii bunların yanında bütçe çerçevesinde Tarım Bakanlığı’nın birçok da mükellefiyeti vardır.

Bunlar için de ek bütçe yaptık. Zaten ek bütçe yapılmazsa bu ülkede tarım ve hayvancılığın yapılamayacağını dile getirmiştik. Hükümet değişikliğinin olması bazı şeylerin aksamasına neden oldu. Eğer hükümet değişikliği olmasaydı, bu bütçe geçmiş olacak ve bugün hayvancının ve çiftçinin beklemiş olduğu ödemeler de yapılmış olacaktı. Ancak siyasi durum bizi bugünlere getirdi”

Hükümetin, eldeki imkanlara göre büyük fedakarlık yaparak, 234 milyon olan ana bütçe bitmiş olmasından dolayı, ek bütçeye 520 milyon daha koyduğunu ve Tarım Bakanlığı’nın bütçesini 754 milyon TL’ye çıkardığını dile getiren Oğuz, “Dünyada gelişen konjonktürde tarımın öne çıkması, önemsenmesi ve değerli olması, buradan birçok insanımızın ekmek parası kazanmasından ötürü bu bütçe yükseltildi” dedi “Bu yeterli mi? Elbette ki değildir” şeklinde devam etti.

Çiftçiye, hayvancıya dağılımın nasıl yapılacağına dair bir planlama yaptıklarını ifade eden Oğuz şunları kaydetti:

“Ancak gelişen süreçte akaryakıtta meydana gelen değişim, çiftçinin akaryakıt giderlerini daha da artırdı. Tüm sektörler bundan etkilendi. Bu maliyet artışları tüm dünyayı etkiledi. Artan maliyetlerden dolayı çiftçilerimiz bize gelerek bunun sürdürülemez olduğunu vurguladı. Bizler de bütçe çerçevesinde 1,1 TL olan teşviki 4 TL yapma kararı aldık. Her zaman olduğu zaman bunu bütçeye yansıtmak mümkün değildir. Süreç içerisinde anomali olursa ekstra iyileştirme yapılabilir.

Ek bütçe geçen hafta geçti ve cumartesi günü de 520 milyonluk Tarım Bakanlığı’nın ek bütçesinin nereye harcandığını kalem kalem hesapladık ve o günün gece yarısı bu yayımlandı. Küçükbaş hayvan destek ödemeleri var ve onlar da gecikti. Blokeler yazıldı ve Maliye Bakanlığı’na gönderildi. Salı (yarın) ya da en geç çarşamba gününe kadar hayvancı desteği ile Doğrudan Gelir Destekleri ödenecektir. Bize ‘sözünüzde durmuyorsunuz’ deniyor fakat biz o gün de bir prosedür olduğunu ve bazı kurallar olduğunu dile getirmiştik. Biz o toplantıda, 15 Haziran tarihini vermiştik. Bu bizim sorumluluğumuzdur ödeyeceğiz fakat prosedürün uzaması sonucunda yaşanan süreç uzamıştır”

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20/06/2022 16:05