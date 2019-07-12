Bakan Oğuz Dörtyol ve Korkuteli bölgelerinde temaslarda bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dörtyol ve Korkuteli bölgelerinde temaslarda bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, geçtiğimiz aylarda Köprü göletine giden kanalda su taşkını yaşanması sonucu maddi hasar kaybına uğrayan bölgeleri inceleyerek, bilgi aldı.

İncelemelere Bakanlık yetkilileri, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, İnönü Belediyesi meclis üyeleri, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ile Korkuteli ve Dörtyol muhtarları da katıldı.