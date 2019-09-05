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Bakan Oğuz Gaziverenli Üreticilerle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren’de üreticilerle buluştu.

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05/09/2019

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Bakan Oğuz Gaziverenli Üreticilerle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren’de üreticilerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, bölgede üreticilerin narenciye ve patates üretiminde yaşadıkları sorunları dinleyerek, giderilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Oğuz, daima üreticinin yanında olduklarını,  ürünlerin elde kalmadan, piyasaya dengeli bir fiyattan satışa sunulması için gerekli çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Ziyarette, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu

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TAGS: Dursun Oğuz, Gaziveren, haber, kıbrıs
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