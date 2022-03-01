Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Heyetini Kabul Etti

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01/03/2022

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Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 1 Mart 22 (T.A.K.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakanlık Müsteşarı ve müdürleri de hazır bulundu.
Bakan Oğuz, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde yaşanan sorunların çözümü yönünde destek olacaklarını ve hayvan üreticileriyle temaslarını sürdüreceklerini kaydetti. 

01/03/2022 16:07
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TAGS: Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri, kktc
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