Bakan Oğuz, hayvan üreticilerini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Balıkesir bölgesinde bazı hayvan üreticilerini ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile yapılan görüşmeler yanında hayvan üreticilerini yerinde ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunlar ve çözümleri konusunda diyalog içerisinde olacaklarını söyledi.

Bakan Oğuz'un, program çerçevesinde her hafta küçükbaş ve büyükbaş üreticilerle rutin olarak bir araya geleceği kaydedildi.

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13/09/2022 17:51