Bakan Oğuz, hayvan üreticilerini ziyaret etti

ads ads ads ads
13/09/2022

ads
ads
Bakan Oğuz, hayvan üreticilerini ziyaret etti

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Balıkesir bölgesinde bazı hayvan üreticilerini ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile yapılan görüşmeler yanında hayvan üreticilerini yerinde ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunlar ve çözümleri konusunda diyalog içerisinde olacaklarını söyledi.

Bakan Oğuz'un, program çerçevesinde her hafta küçükbaş ve büyükbaş üreticilerle rutin olarak bir araya geleceği kaydedildi. 

13/09/2022 17:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bakan Oğuz, hayvan üreticilerini ziyaret etti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.