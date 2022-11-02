Bakan Oğuz hizmete giren Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait mezbahayı ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, LTB Mezbahası’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Oğuz, KAMKAM şirketinin işletmesini aldığı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait mezbahayı yerinde inceledi, Bakan Oğuz’a Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da eşlik etti.

Bakan Oğuz, çok uzun yıllardır yapılmış olmasına rağmen hizmete girmemiş mezbahanın hizmete girmesiyle sektörde kalite anlamında önemli bir açığın kapatmış olduğuna vurgu yaptı. Yapılan mezbahanın modern bir mezbaha olduğunu belirten Oğuz, hayvan sağlığı yanı sıra işlenen etin toplum sağlığı açısından önemli olacağına dikkat çekti. Oğuz, ülkede birçok mezbahanın olduğunu fakat altyapı eksikliklerinden dolayı bazı mezbahalarda istenilen kalitenin yakalanamadığını kaydetti. Oğuz, denetim ve kontrollerin düzenli olarak yapılmasının önemine vurgu yaparak, mezbahaların hayvan kayıt sistemi açısından da çok önem arz ettiğini savundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kayıt dışı hayvan kesiminin engellemesi açısından da mezbahaların veteriner kontrolünde kesilmesinin en önemli unsur olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, mezbahanın hizmete geçmesinden dolayı işletme sahiplerini tebrik etti.

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02/11/2022 16:17