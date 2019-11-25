Bakan Oğuz İSEDAK toplantısına katılacak

Oğuz, İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına katılacak.

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25/11/2019

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Bakan Oğuz İSEDAK toplantısına katılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet toplantıya katılmak amacıyla yarın adadan ayrılacak. Heyet Perşembe günü ülkeye dönecek.

25/11/2019 13:38
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TAGS: Bakan, haber, kıbrıs, Oğuz, İSEDAK, toplantısına, katılacak
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