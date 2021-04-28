Bakan Oğuz: Kaynak gelmezse asla ödeyemeyiz

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den bugün ya da en geç yarın bir kaynak aktarımı olmazsa cuma günü kamu çalışanlarının maaşlarını ve belediye katkılarını ödeyemeyeceklerini söyledi.

Dursun Oğuz : “Türkiye’den bugün ya da en geç yarın bir kaynak aktarımı olmazsa cuma günü kamu çalışanlarının maaşlarını ve belediye katkılarını asla ödeyemeyiz. Durum budur, herkesin bunu bilmesi lazım” dedi.

Bakan Oğuz, sosyal sigorta ve devlet emeklilerinin bugün ödenmesi gerektiğini belirterek az miktarda bir eksiğimiz var arkadaşlar bunu tamamlamak için çalışmaya devam ediyor. Emekli maaşlarının ödenmesinde bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi. Kaynak:Gıynık Gazetesi

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28/04/2021 11:41