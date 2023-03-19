Bakan Oğuz Kızılkan Yem Sanayi Ltd’i ziyaret etti

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19/03/2023

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Bakan Oğuz Kızılkan Yem Sanayi Ltd’i ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesi ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kızılkan Yem Sanayi Ltd’i ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette yem üretimindeki sorunlar ve tesisinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Oğuz, şirket yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Oğuz’a tesis ve yem sektöründeki çalışmaları hakkında bilgi veren Elmas Kızılkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Oğuz’a ziyaretinde bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık eşlik etti.

19/03/2023 17:54
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TAGS: Bakan Oğuz Kızılkan Yem Sanayi Ltd’i ziyaret etti
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