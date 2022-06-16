Bakan Oğuz patates hasadını yerinde inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çayönü’nde ilkbahar patates hasadını yerinde inceledi. Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.

Bakan Oğuz, patates hasadı yapan üreticilerle görüştü ve ardından bölge patatesin toplandığı soğuk hava deposunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Üreticiler, patates üretiminde girdi maliyetlerinden kaynaklanan sorunları Bakan Oğuz’la paylaştı. Bakan Oğuz, patates üretiminin ülke ekonomisinde önemli yer tuttuğuna işaret etti.

Bakan Oğuz, iç piyasada tüketiminin istikrarlı bir fiyatlandırma ile yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Oğuz bölge patatesin tek bir yerde toplanması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

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16/06/2022 15:58