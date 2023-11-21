Bakan Oğuz, Salih Miroğlu ve Özker Özgür anısına mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Salih Miroğlu ve Özker Özgür için anma mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz yayımladığı mesajda, Salih Miroğlu ve Özker Özgür’ün Kıbrıs Türk toplumuna uzun yıllar hizmet ettiğini ve ülke için önemli bir değere sahip olduklarını kaydetti.

Salih Miroğlu’nun Ulusal Birlik Partisi çatısı altında devlete, ülkeye, halka ve partiye bakan ve milletvekili olarak değerli hizmetler verdiğini, Kıbrıs Türk siyasetine önemli bir iz bıraktığını ifade eden Oğuz, vatana bağlılığıyla halka verdiğini bu nedenle unutulmaz bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

Oğuz, Özker Özgür’ün de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin uzun yıllar genel başkanlığını yürüttüğünü, gerek Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde gerekse siyasi hayatı boyunca sürdürdüğü çalışmalarıyla ülkeye değerler kattığını belirtti.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aynı günde yaşamını yitiren Kıbrıs Türklerinin çok kıymetli iki ismi farklı görüşlere sahip olsalar da, ikisi de ülkesini çok seviyordu. Ülkemizin demokrasisine ve siyasetine değerli katkılar yapan her iki dostumuzu da 18'inci ölüm yıl dönümlerinde rahmetle ve özlemle anıyoruz.”