Bakan Oğuz, Sanayi Odası heyetini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.

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20/09/2022

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Bakan Oğuz, Sanayi Odası heyetini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda hellim tescili ile ilgili yürütülen çalışmalar ve gelinen süreç ele alındı. Ayrıca cuma günü ara bölgede ilk defa yapılacak iki toplumlu hellim çalışma grubu toplantısı öncesi değerlendirmede bulunuldu.
Toplantıda, KTSO adına Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Ruso, Sercan Görgüner Bahçeci ve Mustafa Betmezoğlu, Hellim Belgelendirme Birimi Müdürü Kemal Öztürk, Dış İlişkiler personelleri Gizem Alışkan ve Melis Özkara, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da hazır bulundu.

20/09/2022 10:40
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TAGS: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası
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