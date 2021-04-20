Bakan Oğuz Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ülker Fahri başkanlığındaki Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birlik yönetimi görüşmede, trafik suçlarının mahkemesiz halli, hasarsızlık tüzüğünün gözden geçirilmesi ve ülkede Sermaye Piyasası Kurulu’nun oluşturulması gibi taleplerini dile getirdi.

Birlik yönetimi ayrıca, yol aydınlatmalarındaki ışıkların yetersizliklerinin kazalara davetiye çıkardığına da dikkat çekerek, Birliğin sektörel sorun ve beklentilerini aktardı.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

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20/04/2021 18:26