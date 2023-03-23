Bakan Oğuz Şirinevler II. Etap Organize Hayvancılık Bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Şirinevler’deki İkinci Etap Organize Hayvancılık Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, Şirinevler bölgesinde bulunan ikinci etap organize hayvancılık bölgesi alt yapı çalışmaları devam ediyor. Organize hayvancılık bölgesindeki yol çalışmaları Şirinevler Muhtarlığı ile birlikte yürütülüyor. 19 adet ağıl yeri bulunan bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hayvancıların bölgeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin elektrik ve su çalışmaları alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile hız kazandırılacak.

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23/03/2023 16:23