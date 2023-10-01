Bakan Oğuz, TC İçişleri Bakanlığı’na yapılan hain terör saldırısını kınadı

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01/10/2023

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Bakan Oğuz, TC İçişleri Bakanlığı’na yapılan hain terör saldırısını kınadı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına yapılan hain terör saldırısını kınadı . Bakan Oğuz söyle devam etti ; Türkiye Cumhuriyetinin gelişmesinden güçlenmesinden rahatsız olanların iç huzuru bozmaya yönelik yapmış oldukları bu alçakça saldırı Türk halkının daha da kenetlenmesini sağlayacaktır.Türkiye Cumhuriyetimize ve İçişleri Bakanlığımıza geçmiş olsun dileklerimle yaralı polislerimize acil şifalar dilerim.

01/10/2023 11:15
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TAGS: Bakan Oğuz, TC İ, çişleri Bakanlığ, salldırı, kınadı
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