Bakan Oğuz, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetiyle görüştü

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığındaki Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetini kabul etti.

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03/10/2023

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Bakan Oğuz, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetiyle görüştü

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığındaki Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Köse’ye TDMMB Genel Başkan Vekili İlyas Demirci, TDMMB Genel Sekreteri Kemal Kurnaz, TDMMB Genel Muhasibi Hikmet Eren eşlik etti.

Bakan Oğuz’la konuk heyetin görüşmesinde Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Görüşmenin sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Bakan Oğuz’a yöresel hediye takdim etti.

03/10/2023 11:27
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TAGS: haber, kıbrıs, Bakan Oğuz, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
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