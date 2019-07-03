Bakan Oğuz: Üretim planlı yapılmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede üretimin planlı ve kontrollü şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Deniz, Bakan Oğuz’a yeni görevinde başarılar diledi. Deniz, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili birtakım taleplerini ve önerilerini Bakan Oğuz’a aktardı.

Bakan Oğuz, ülke kaynaklarının en verimli ve etkin şekilde kullanımı için planlamanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üretici ve tüketicinin korunduğu dengeli bir tarım ve hayvancılık politikası yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaçak et konusunun da özellikle gıda güvenliği ve sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Oğuz, bir ay içinde ülkedeki hayvan sayısını belirme hedefi taşıdıklarını ifade etti. Bakan Oğuz, Oda tarafından aktarılan önerileri de değerlendireceklerini kaydetti.

BRTK