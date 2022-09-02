Bakan Oğuz, Veteriner Hekimler Sendikası’nı kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Veteriner Hekimler Sendikası’nı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Veteriner Hekimler Sendikası başkanı Erkut Özgöray, yıllardır yapılmayan veteriner istihdamı ve kadro artırımından dolayı Bakan Oğuz'a teşekkür etti. Ziyarette, veteriner hekimlerin özlük hakları konuları da ele alındı.

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02/09/2022 13:21