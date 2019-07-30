HABER KIBRIS

ad

Bakan Oğuz, Yedidalgalı Balıkçıların sorunlarını dinledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan ve birlik üyelerini kabul etti.

ads
30/07/2019

ads
Bakan Oğuz, Yedidalgalı Balıkçıların sorunlarını dinledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan ve birlik üyelerini kabul etti.

Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan heyet, bölgedeki barınak sorunu başta olmak üzere yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Balıkçıların sorunlarını dinleyen Bakan Oğuz, sorunların çözümüne yönelik gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ve yerinde incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: dursun oğuz, haber, kıbrıs, Yedidalgalı Balıkçılar
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.