Bakan Oğuz’a TSE’den nezaket ziyareti

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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27/08/2022

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Bakan Oğuz’a TSE’den nezaket ziyareti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ergin’i kabul etti.
Göreve yeni atanan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunarak, yapılabilecek işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Oğuz, Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi.

27/08/2022 12:03
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TAGS: Bakan, Oğuz, TSE,
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