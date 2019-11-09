Bakan Oğuz’dan 10 Kasım Mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz, mesajında, şunları dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ülkesini karanlıktan aydınlığa çıkarmış, ilkeleri ve inkılaplarıyla çağdaşlaşmanın önünü açmıştır. Modern, Türkiye’nin evrensel değerler üzerinde yükselen, demokrasiye ve yeniliklere kucak açan bir cumhuriyet olması için çalışmıştır. Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyet, emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 81’inci yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.”

09/11/2019 11:01