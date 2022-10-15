Bakan Oğuz’dan başsağlığı mesajı

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15/10/2022

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Bakan Oğuz’dan başsağlığı mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oğuz’un mesajı şöyle:

“Dün akşam saatlerinde Anavatan Türkiye’nin Bartın Amasra ilçesinde meydana gelen

Maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu talihsiz kazada yaşamlarını yitirenlere Allah’tn rahmet, tüm yaralılara acil şifalar, enkaz altında yaşam mücadelesi vererek kurtarılmayı bekleyenlerin bir an önce arama ekipleri tarafından kurtarılmasını dilerim.

Türkiye’mize geçmiş olsun.”

15/10/2022 11:02
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TAGS: Bakan Oğuz
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