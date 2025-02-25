Bakan Oğuz’dan Güvenlik Mesajı: ''Muhaceret Polisimize Güveniyoruz''

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis'te eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, güvenli bir ülke için herkesin görevi olduğunu aktardı. Oğuz, son yaşanan “tetikçi” olayına değinerek, Türkiye ile her alanda olduğu gibi suç konularında da iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Oğuz, Polis Teşkilatı’nın son yaşanan olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü ve azmettiricinin kimliğinin belirlendiğini söyledi. Bazı gazetelerde muhaceret polisinin itham edildiğini belirten Oğuz, “Biz muhaceret polisimize güveniyoruz.” dedi. Ülkeye gelen yabancılara ilişkin verilerin olması gerektiğini kaydeden Oğuz, buna yönelik çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.