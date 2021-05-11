Bakan Oğuz'dan ödeme açıklaması!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3883 kişiye yüzde 15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5040 kişiye ise yüzde 10 ek yardım ödeneğinin üçüncü ve son taksitinin bugün ödendiğini duyurdu.

Ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 506 bin, 594 TL, 30 kuruş olduğu vurgulandı.

GELİR KAYNAĞINI YİTİREN VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞEN 1280 KİŞİ VE AİLELERE DE MART AYI COVID-19 DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI

Bakan Oğuz, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen 1280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon, 591 bin, 125 TL Mart ayı Covid-19 desteği yapıldığını kaydetti.

TAŞIMACILARA 35 GÜNLÜK AVANS ÖDEMESİ YAPILDI

Oğuz ayrıca, 2020-2021 öğretim yılı Taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün taşımacılara; 8 milyon, 827 bin, 905 TL, 41 kuruş ödeme yapıldı.

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11/05/2021 11:29