Bakan Oğuz’dan Suriye’deki şehitler için başsağlığı mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Suriye’de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

“Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerlerin şehit düştüğü haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” denilen mesaj şöyle devam etti:

“Şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına taziyelerimi sunarım”

03/02/2020 20:24