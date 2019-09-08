Bakan Oğuz’dan yangın açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, Kantara Dağlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kantara’da bugün 14.30 sıralarında meydana gelen yangını olay yerine giderek inceleyen Bakan Dursun Oğuz, BRT’ye yaptığı açıklamada, yangın sarp bir alanda çıktığı için müdahalenin zor olduğunu ancak yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Dursun Oğuz Türkiye’den helikoğter talebinde bulunduklarını ancak yangın kontrol altına alınması üzerine helikoptere gerek kalmadığı bilgisini verdi.

Yaklaşık 10-12 dönümlük bir alanın zarar gördüğünü belirten Bakan Oğuz, soğutma çalışmalarının ise gece boyunca devem edeceğini söyledi.

Dursun Oğuz, “Rüzgarın çok güçlü olmaması nedeniyle şanslıydık. Ucuz atlattık. Hepimize geçmiş olsun” dedi.