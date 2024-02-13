Bakan olduktan sonra düz vekil olarak çalışmak olmaz. Ne münasebet. 

İlla bir kriz mi olmalı birlerinin çıkıp konuşması için. Aslında çıkıp konuşmaktan kastettiğim şey asli görevlerini yerine getireceklerini, ya da geçmişte yapmış olmaları gereken şeylerin yapılacağı, ya da yapılması gerektiği içerikli açıklamalar.

Hem de facebook’tan.

Örnek mi. Çok var da en güncelini söyleyeyim.

Misal bu son Güzelyurt Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki skandal ile ilgili.

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler uzun ve bilimsel bir açıklama yapmış.

Okuduğunuzda, ‘Bravo adama’ dersiniz. Güzelyurt Milletvekilidir. Bölgesinde yaşanan bir olayla ilgili duyarlılık gösterdiği için takdir edersiniz. Facebook’ta yaptığı açıklamanın altına birkaç da yorum gelmiş.

Halbuki Ziya Öztürkler hem bölge milletvekili hem de eski Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü olarak ortalığı kasıp kavurması gerekmez miydi?

Facebook’ta yazdıkları belli ki doğru. Çünkü bildiğim kadarıyla bu konuda akademik çalışmaları da var. Bilime dayalı yüksek öğrenim, mali açıdan denetlenebilir yüksek öğrenim falan filan.

E tamam da bu üniversite enflasyonu oluşumu sırasında kendisi değil miydi bu işlerin müdürü diye sormazlar mı? Neden bu işleri o şekilde yönlendirmedin ey vekil diye birileri altına yorum yazmaz mı? Yazmaz.

Güç elindeyken, liyakati yerinde olduğu için kimsenin görevden almadığı Müdür olarak bu işleri neden daha düzgün şekillenmesi için elini masaya vurmadın diye sorulmaz mı?

Hade sorulmaz diyelim.

‘Bakanlar öyle istedi ve sistem bütün uğraşlarıma rağmen böyle sakat bir şekilde oluşturuldu’ diye bir bahane üretsin inalım.

Ya da ‘gücüm yetmedi özür dilerim’ desin sempati duyalım.

Yok. Akademik laf kalabalığı ile zamanında yapması gerekenleri, sanki bu işlere yeni girmiş gibi tavır içerisine girmesini hazmetmek güç.

Yavuz hırsız diyeceğim ayıp olacak. Bir şey çaldığı yok ama görevi iken yapmadıklarını, şimdi yasa yapıcı olarak da yapmadıklarını, facebook’tan yapılması gerekenler olarak sıralamıyor mu delireceğim.

Tam durumdan siyasi rant elde etme çabası. Gelecek seçimlerdeki olası rakibi ‘Güzelyurt’taki üniversiteye zarar vermeyin’ şeklindeki açıklaması üzerine bir şeyler yazması gerekti herhalde.

Bunların hepsini bir tarafa bırakalım.

Milletvekilisin efendi.

Bugün Güncel konuşmalar günü.

Ziya Öztürkler’in adı listede yok.

Facebook’ta beylik laflar ve akademik güzellemeler yazıp like ve yorum bekleyeceğine, kürsüye çıkıp uzmanı olduğun bu konuda Meclis kürsüsünden öneriler yapmayı, tespitler ortaya koymayı, hataları işaret etmeyi, samimi itiraflarda bulunmayı, çözüm önerileri getirmeyi aklının köşesine bile getirmiyor.

Ona kızıyorum.

Ama boş verin benim gibi kızmayın.

Bakan olduktan sonra düz vekil olarak çalışmak olmaz. Ne münasebet.

Yeniden bakan oluncaya kadar vekil Ziya Hoca’dan kimseye hayır yok.

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