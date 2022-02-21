Bakan Olmayanlar Ölmeyecek, Kesin Bilgi

Başbakan faiz Sucuoğlu hükümeti bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak. Tabii ki UBP’de 8 isim bakan olacak, 16 isim komitelerde ve haliyle mecliste çalışacak. Bakan olmak için pres yapan, canını yiyen o kadar isim var ki? Aklınız şaşar

UBP’de “parti başkanını tehdit” merhum İrsen Küçük ile başladı. Hüseyin Özgürgün döneminde az duraklasa da, Ersin Tatar ve Ersan Saner ile devam etti. Teamül oldu. Bakan olmayan, başbakanın çalışmasını engelleyen bir odak haline geliyor. Yine mi bunu yaşayacağız?

Hayır, hangi birini bakan yapmayacaksın? Çeşitli senaryolar var. Elbette anlatacağız. Başbakan ise, medyada çıkan bakan isimlerini hayretle okuduğunu söylüyor. E üç aşağı beş yukarı oluşacak bakan isimleri de öyle, birbirimizi mi kandıracağız.

Kimi bakan yapmayacaksın? Kutlu Evren? Nazım Çavuşoğlu? Sunat Atun? Dursun Oğuz? Ali Pilli? Ünal Üstel? Resmiye Canaltay? İzlem Gürçağ? Olgun Amcaoğlu? Hepsi pusuda, bakanlık bekliyor. Meclis başkanlığı için bekleyen Zorlu Töre var… Sahne Başbakan’ın…

Bir de, milletvekillerinin “ekipleri” var. Hani aslolan ülkeydi, hani aslolan partiydi? Sosytal medyada kavgalar başladı bile. Falan adam adam gibi adamdır, falan adam kral gibi kraldır. Bir goygoy da gider. Hayır, biri uzaya roket attı da bizim haberimiz yok?

Korkmayın, bakan olmayınca ölmezsiniz. Komiteler var, gidersiniz misler gibi orada, toplumu dönüştürecek yasaları yaparsınız. Bakanlıklarda edindiğiniz tecrübelerle, ihtiyaçları daha iyi bilirsiniz. Bu memleketin ihtiyacı kimin bakan olacağı değil, kimin ne yapacağı… Anlayın bir kere de…

Hükümet kurulurken, daireler ve kurumlar üzerinden öyle pazarlıklar döndü ki… İnanın korkuyorum. DP ve YDP’ye güvenmiyorum. Kıb- Tek’te yapılanlar, kooperatif iştiraklerinde yapılanlar, Kalkınma Bankası’ndan beklentileri ile DP’den aday olanlar… Liste uzayıp gidiyor

Sayın Erhan Arıklı, benim gözümde, “Kıb- Tek yakıt ihalesi bakanı”, sayın Fikri Ataoğlu ise, “Kooperatif iştiraklerinde kim terfi alacak bakanı” olarak kaldı. Şimdi göreceğiz. Memleket mi? Yandaşları mı? Memleket mi? Kendileri mi? Yeni hükümeti bu gözle izleyeceğiz

Tek bir kurumun, tek bir dairenin faaliyet alanında başarılı olmak yetmez. Nakış nakış memleketin işlenmesi gerekiyor. Her taraf dökülürken, kurumların, dairelerin koordine içerisinde çalışması gerekiyor. Bu ülkenin kaynakları belli.

“Bana şehircilik dairesini verin…” E alınca ne olacak? Yetmez. O daireye bağlı olarak, şehir planlaması, çevre, su, tapu, belediye aklınıza ne gelirse, hızlı ve etkin çalışmalı. Bu nedenle, “tek bir şeyde ısrar edenlerin talan düşündüğü” geliyor aklıma. Haksız mıyım?

Pandemiyle ilgili rakamları vermeye devam edeceğiz. Nispeten pozitif hasta sayılarında düşüş var ama günlük sınır da 400. Hiç de az değil aslında. Alıştık, ancak aşı konusundaki hassasiyetimizi elden bırakmamak gerekmiyor. Aşısız insanlarımızı kaybediyoruz.

Yalana, talana, dolana karşı durmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin kıt kaynaklarının doğru kullanılması, kurumlarının koordinasyon içerisinde olması, Başbakanın da gücünün farkında olması en büyük beklentimiz. Sevin bu ülkeyi, severek yönetin. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM...

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21/02/2022 08:18