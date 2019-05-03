Bakan Özersay, TÜSİAV ve GGYD heyetlerini kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Veli Sarıtoprak’ın başkanlığındaki Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ile M. Nezih Allıoğlu başkanlığındaki Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) heyetlerini makamında kabul etti.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özersay konuk heyete, Kıbrıs sorunu, enerji/doğalgaz konuları ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bağlamında yaşanan son gelişmeler ve KKTC’nin dış politikası hakkında bilgi verdi.

Veli Sarıtoprak kabulde yaptığı konuşmada “Ziyaretlerinde yetkililerden sıkıntıları dinlediklerini” söyleyerek “Yalnız değilsiniz, sizin sıkıntınız bizim sıkıntımızdır” diyerek yola çıktıklarını kaydetti.

Nezih Allıoğlu ise yaptığı konuşmada, amaçlarının iki aynı milletten olan iki devletin ilişkilerini daha fazla güçlendirmek olduğunu söyledi.