Bakan Öztürkler, Türkiye’de resmi ziyaretteyken görevden alındı

ads ads ads ads
11/08/2023

ads
Bakan Öztürkler, Türkiye’de resmi ziyaretteyken görevden alındı

Başbakan Ünal Üstel’in bugün açıkladığı yeni kabinede yer alamayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, görevden alındığını Ankara’da resmi ziyaretteyken öğrendi.

Öztürkler’in adaya gelmesini beklemeden böyle bir değişime gidilmesi bazı çevreler tarafından ciddiyetsizlik olarak algılandı. Bu olaya bir tepki de Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’dan geldi. Şenkul yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İçişleri bakanı Ankara’da protokol imzalarken an itibarı ile görevden alındı. Hiç kimse kusura bakmasın ama bu ciddiyetsizlikle devlet değil bakkal bile yönetilemez.”

11/08/2023 18:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Öztürkler, Türkiye, görevden alma
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.