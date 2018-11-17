Bakan Özyiğit’in Londra’daki temasları sürüyor

Gecede, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu.

Burada, bir konuşma yapan Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

4’lü koalisyon hükümeti oluşturulduğunda, öncelikli gündem maddeleri arasına yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri alarak çalışma başlattıklarını belirten Özyiğit, yurtdışındaki Kıbrıslı Türkleri de kendilerinden bir parça olarak gördüklerini kaydetti.

Özyiğit, Londra’da bulunduğu süre içerisinde çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüştüğünü, görüşmeye de devam edeceğini belirtti.

Özyiğit, yurtdışında yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ana dilleri olan Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenip, doğru şekilde kullanabilmeleri için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Özyiğit, Londra’daki temasları çerçevesinde ayrıca, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’yı ziyaret etti ve onuruna verilen yemeğe katıldı.

Özyiğit ziyaretlerinde Tuncalı ile Yalçın’a Kıbrıs’a özgü birer anı plaket de takdim etti.

Bakan Özyiğit, KKTC’den görevlendirilen öğretmenler ve İngiltere Türk toplumu Futbol Federasyonu temsilcileri ile de Temsilcilikte bir araya geldi.

Özyiğit, İlköğretim Daire Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve Eğitim Ateşesi Gülgün Özçelik’in de katılımıyla Londra Türk Dili Okullarında görevli öğretmenlerle görüştü.

Özyiğit, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk çocukların kendi dil ve kültürlerine sahip çıkarak yetişmelerini sağlama yönündeki uğraşlarının kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra Türk Futbol Federasyonu yetkilileri ile de görüştü.

Londra’da bulunduğu süre içerisinde Eğitim Konsorsiyumuna da katılacak olan Bakan Özyiğit, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Örgütü temsilcileri ile de biraraya gelecek.