Bakan Pilli: 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi
17/01/2021
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yok
Yerel Vaka Sayısı: 11
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 366.793
Toplam Vaka Sayısı: 1907
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1657
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2