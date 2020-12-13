Bakan Pilli: 13 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 13 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 8 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 4 Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 285.486 Toplam Vaka Sayısı: 1270 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1117 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 147 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 114 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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13/12/2020 18:31