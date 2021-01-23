Bakan Pilli: 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli: "Toplam 1773 test yapıldı, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"
23/01/2021
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1773 olduğunu, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını , 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
23 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1773
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 380.395
Toplam Vaka Sayısı: 2012
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1770
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 171
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4