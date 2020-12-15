Bakan Pilli: 17 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 Yerel Vaka Sayısı: 8 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051 Toplam Vaka Sayısı: 1295 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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15/12/2020 18:59