Bakan Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı,13 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 Ülke dışından gelen vakalar - 4 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - Yerel vakalar - 3 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 282.677 Toplam Vaka Sayısı- 1242 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1108 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 101 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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11/12/2020 18:26