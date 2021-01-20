Bakan Pilli, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret etti

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20/01/2021

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Bakan Pilli, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 aşı programı çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri kişilere , bugün 5 merkezde aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, aşı uygulamasının yapıldığı Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşlarla sohbet etti. Covid-19 aşıları yapılan vatandaşlar Bakan Pilli'ye aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Halkın sağlığı için gereken neyse yapılacağını kaydeden Bakan Pilli, aşı programı çerçevesinde zaman zaman aksaklıklar olabileceğini, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için canla başla çalıştığını, toplumun sağlığının herşeyden önce geldiğini vurguladı.

20/01/2021 18:28
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TAGS: Pilli, Acil Durum, Pandemi, Hastanesi
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