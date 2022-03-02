Bakan Pilli: Aşılama oranında birçok ülkeden öndeyiz

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçimi sonrasında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3’lü koalisyonunda Sağlık Bakanı olarak görev yapan Ali Pilli, hedefleri, projeleri, sağlıktaki durumu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

Ali Pilli, son dönemde 300 ile 500 bandında seyreden vakaların baskın ve daha hızlı bulaşan Omicron varyantı olduğunu söyledi.

Pilli, özellikle yaşlılarla kronik hastaların bir süre daha korunması gerektiğini vurgulayarak, “Yaşlıları da kendimizi de korumaktan vazgeçtik. Vakalar bu nedenle arttı. Vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Sonuçta bu öldürücü bir hastalık” dedi.

Omicron’un öldürücü, hastaneye ve yoğun bakıma yatış etkisinin daha az olduğunu belirten Ali Pilli, “İki yıldır ‘maske, mesafe ve hijyen’ deniyor. İnsanlar haklı olarak sıkıldı. Ben de sıkıldım ama bir süre daha kurallara uymalıyız… Nisan’a doğru vakaların azalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19 olmasa da her kış döneminde diğer enfeksiyonlar nedeniyle kayıplar verildiğini hatırlatarak, temel kuralın enfeksiyonlardan korunmak olduğunu kaydetti.

Covid-19’a bağlı ölüm oranlarına da değinen, kronik hastalığı olan genç insanların kaybedildiğini anımsatan Sağlık Bakanı Pilli, “Ölüm oranları fazla gibi görünebilir ama değil. Diğer ülkelere göre aşağıdayız…” dedi.

“İNSANLAR MASKESİZ DOLAŞIYOR AMA VİRÜSE YAKALANINCA TEDİRGİN OLUYOR. BEN DE KORKTUM…”

Bir süre önce Covid-19’a yakalanıp iyileşen Pilli, “Üşüme ve boğazımda yanma hissettim… ‘Bu Covid olabilir’ dedim… Korktum… ‘Ciğerlerime iner mi’ diye düşündüm… İnsanlar maskesiz dolaşıyor, korkmuyor ama virüse yakalananların ne kadar tedirgin olduğunu görüyorum…” şeklinde konuştu.

Covid-19’la geçen 2 yılı da değerlendiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Pandemiye güçsüz alt yapıyla girdik. İyi çalıştık. Toplum kurallara uydu. Avrupa’nın sonra yaptığını biz ilk başta yaptık, insanları koruduk. Acil Durum Hastanesi’ni kurduk. Hastanenin yapılması gerektiğini ilk dile getiren ve girişim yapan bendim. Bu hastane olmasa açılamazdık…” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi’nde 36 yataklı yoğun bakım oluşturulduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Pilli, 6 olan solunum cihazı sayısının bağışlarla 200’ü bulduğunu dile getirdi.

Pilli, tam teşekküllü olan Acil Durum Hastanesi’nin bir süre sonra diğer hastalara da hizmet vereceğini dile getirerek, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nin de Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağını söyledi.

“AŞILAMA ORANINDA ÇOĞU ÜLKEDEN ÖNDEYİZ… 906 BİN 108 DOZ AŞI YAPILDI”

Aşılarla ilgili soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, 35 merkezde vatandaşlara aşı yapılmaya devam edildiğini, bugüne kadar 906 bin 108 doz aşı yapıldığını, toplumun yüzde 81’inin aşılanarak seriyi tamamladığını, aşılama oranında çoğu ülkeden önde olunduğunu açıkladı.

Aşıyla ilgili kampanya yapılmadığı eleştirilerini yersiz bulduğunu belirten Pilli, muhtarlarla, belediyelerle iş birliği yapıldığını, kendilerine ulaşan yaşlıları ise evlerinde aşıladıklarını kaydetti.

Şu an yoğun bakımdaki kişilerin aşısız ve yaşlı olduğuna dikkat çeken Pilli, “E-devlet uygulamada olsaydı kimin aşılı, kimin aşısız olduğunu görebilecektik” dedi.

Çocuklar için ülkeye Avrupa Birliği üzerinden 2 bin doz aşı geldiğini, bin aşının yapıldığını, ikinci dozların da yapılacağını belirten Pilli, “Sayı daha fazla olabilirdi. Ailelerde çekince var… Covid-19’un eski gücünü kaybetmesi de bir etken olabilir” şeklinde konuştu.

Pilli, önlemler aldığını, okullarda vakaların çok da artmadığını söyledi.

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02/03/2022 15:47