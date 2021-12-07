Bakan Pilli: ''Aşıya ilgisizlik gibi bir durum yok''

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 ile mücadele kapsamında kış ayları dolayısıyla vakalarda bir artış olduğunu, aşıya ilgisizlik gibi bir durumun söz konusu olmadığını, dolayısıyla halkın aşıya gösterdiği ilgi nedeniyle bir kez daha teşekkür ettiğini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana günlük yapılan aşı miktarının 10 bini geçtiğinin altını çizen Bakan Pilli, 5 Kasım 2021 tarihinden bu yana 120.253 adet aşı yapıldığını, Perşembe günü güncel aşı miktarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Pilli, kış dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalarda artış olduğunu, ancak yoğun bakım ve yatak kapasitesi açısından gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Covid-19 ile mücadelede halka büyük görev düştüğünü belirten Bakan Pilli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Bakan Pilli, uzun süredir bakanlığa bağlı 1101 ve 1102 hatlarında yaşanan sıkıntının bir kaç gün içerisinde aşılacağını, bu süreç içerisinde halkımızın

05391175224 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini kaydetti.

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07/12/2021 16:54