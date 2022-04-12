Bakan Pilli, Kardiyoloji ve Yoğun Bakım Bölümünde İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakım bölümünde incelemelerde bulundu. 

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12/04/2022

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Bakan Pilli, Kardiyoloji ve Yoğun Bakım Bölümünde İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakım bölümünde incelemelerde bulundu. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyareti çerçevesinde Başhekim Dr. Adil Özyılkan, sorumlu doktor ve hemşirelerle görüşen Bakan Pilli’ye, mevcut beklentiler konusunda bilgiler aktarıldı. 
Bakan Pilli, yoğun bakımın genişletilmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını, hedeflerinin vatandaşların sağlık sistemine daha fazla güvenmeleri ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi olduğunu vurguladı.

12/04/2022 12:29
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