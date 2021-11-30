Bakan Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda incelemelerde bulundu

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30/11/2021

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Bakan Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda incelemelerde bulundu. Pcr testleri ve bilekliklerin takıldığı alanda yoğunluk yaşandığını belirten Bakan Pilli, yeni düzenlemelerin başlatıldığını, uzun kuyrukların oluşmaması ve vatandaşın daha hızlı hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti.

Bakan Pilli, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslı olan kişilerin aradığı 1102 numaralı hatta yoğunluk yaşanmakta olduğunu, 1102'ye ulaşamayan kişilerin 05391175224 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini kaydetti.

Vakaların artışına ve aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Bakan Pilli, yeterli miktarda aşımız olduğunu, ülke genelinde aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırabileceklerini belirterek tamamlanması gereken aşı programını bir kez daha hatırlattı. 

 

 AŞILAMA PROGRAMIMIZ 

 

 

Aşı yapılan gurup

Yapılacak Aşı 

1.

12-18 yaş aşısız kişiler

Biontech

2.

18 yaş ve üzeri aşısız kişiler 

Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)

3.

18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 

3.doz  Biontech/Sinovac

4.

18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz Biontech

5.

18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz   Biontech

6.

18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar

2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)

7.

3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar (2 doz sinovac yapıldıktan sonra 3. Doz yapanlar  için geçerlidir.)

4.doz    Biontech

 

30/11/2021 14:54
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