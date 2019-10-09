HABER KIBRIS

ad

Bakan Pilli, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi yetkilileri ile görüştü

Pilli, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi okul müdürü ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

ads
09/10/2019

ads
Bakan Pilli, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi yetkilileri ile görüştü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi okul müdürü ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Soner Öyken, Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurum olduklarını, 4-18 yaş arası toplam 76 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, fiziksel engelli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’ndan talepleri olduğunu aktardı.

Bakan Pilli, bu kutsal görevi yerine getiren öğretmen ve tüm yetkilileri tebrik ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak ilgili her konuda destek olmaya hazır olduğunu, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

09/10/2019 15:50
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Bakan Pilli, Lefkoşa, Özel, haber, kıbrıs, Eğitim, ve, İş, Merkezi, yetkilileri, ile, görüştü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.