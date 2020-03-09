Bakan Pilli: Olası bir salgına karşı eylem planlarımız artarak sürdürülecek

Bakan Pilli: ” DSÖ’nün açıklaması ile birlikte olası  Korona virüs salgınına yönelik hazırlıklara  hemen başladık”

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09/03/2020
HK

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Bakan Pilli: Olası bir salgına karşı eylem planlarımız artarak sürdürülecek
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada,   koronavirüs ile ilgili faaliyetleri her geçen gün  artırdıklarını ve olası salgına karşı  eylem planlarının artarak sürdürüleceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, Meclis Birleşiminde Sağlık Bakanlığının Koronavirüs salgını  konusundaki    faaliyetlerini açıkladı .

Aralık 2019 da Çinde başlayan yeni korona virüs salgınının bilindiği üzere kısa sürede  88  ülkeye yayıldığını söyleyen Bakan Pilli,  Dünya Sağlık Örgütü tarafından  global salgın riskinin  olduğunun  açıklamasıyla birlikte   bakanlığın olası  salgına yönelik hazırlıklarına  hemen başladığını vurguladı.

Bakan Pilli bu kapsamda yapılan çalışmaları madde madde dile getirdi.

  1. 23 Ocak 2020 de Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi,  Bulaşıcı Hastalıklar  Sürveyans Komitesini  toplayarak   salgın riskini ve yapılması gereken hazırlıkları değerlendirildi.

Bu toplantıda  salgının ülkemize gelme riskinin  mevcut olduğu ve  tıbbi hazırlıkların  yanında paydaş kurumlarda alınması gereken önlemlerin de  olduğuna karar verildi. 

2-  24 Ocak 2020’ de  Sağlık Bakanı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık , Temel Sağlık Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürleri ,  Tabipler Birliği Başkanı,  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları , Çocuk Kliniği Şefi ve  Sivil Havacılık Dairesi Müdürünün katılımıyla  yapılan toplantıda ülkemizde olası bir salgın durumunun yaşanmaması için alınacak önlemler ve bu virüsü taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar tartışılarak karara bağlandı ve basına duyuruldu. 

3- 28 Ocak  2020 de toplanan  Bulaşıcı Hastalıklar   Üst Komitesinde salgın , TSHD Müdürlüğü’nün öncülüğünde Sağlık Bakanlığının   İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü, Yataklı Tedavi Kurumları   Dairesi Müdürü, Tabipler Birliği temsilcisi, Veteriner Dairesi temsilcisi,Sivil Havacılık Dairesi Müdürü, Limanlar Dairesi Müdürü, Sivil Savunma  Müdürü  ,Enfeksiyon Hekimleri  ,Yakın Doğu  Hastanesi Enfeksiyon  bölümü  temsilicisi , Belediyeler birliği Temsilcisi, Eğitim Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla her boyutuyla  tekrar  ele alındı. 

4-Ayrıca    Ercan  Havalimanında Sivil Havacılık  Dairesi ,Havaalanı  Polisi, Gümrük Dairesi Müdürü  ile  havaalanı ve gümrüklerde alınması gereken önlemler  yerinde görüşüldü. 

Alınan kararlar kapsamında  şunlar yapılmıştır.

  • İlk olarak Ercan Havalimanına Termal Kamera   kuruldu.
  •  İzolasyon odası hazırlandı.
  •  Doktorlara yönelik olası vakaların nasıl saptanıp izleneceğini  belirten bir rehber hazırlanarak Bakanlığa bağlı doktorlara ve Tabipler Birliğine iletildi.  Ambulansla Transport,Havaalanında İzlenecek Yol Vaka  takip Algoritması  TSHD  ve Bulaşıcı Hastalıklar   uzmanlarımızca  hazırlanarak  bakanlığın ilgili dairelerine ve  Tabipler birliğine iletildi. 
  • Uçaklardaki riskli yolcuların saptanmasına yönelik yolcu bilgi formu hazırlanmasına karar verdildi ve hazırlandı. Ancak bu formların uçaklarda dağıtılması Türkiye’de bu uygulamanın henüz yapılmadığı sebep gösterilerek erken bulundu. (04 Şubat 2020)

 5- Korona Virüsü olası   vakalarının bildirimi için  2 adet GSM telefon hattı alınarak  aktifleştirildi. 0533 850 1188 ve 0548 850 1188

6- Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım  ünitesi de içeren Karantina Bölümü oluşturuldu. 

7- Halka  yönelik, Korona Virüsten Korunmayla ilgili neler yapabileceklerini anlatan posterler hazırlanarak, Ercan Havaalanı , Sınır Kapıları  , Devlet Hastaneleri ve  Sağlık Merkezlerine  takıldı. 

8-  Güncellenen bilgiler doğrultusunda   tüm  sağlık çalışanları için  Vaka Yönetim Rehberi  yeniden güncellendi. 

9- 03/02/2020  de   Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen   iki  toplumlu Sağlık Teknik Komitesinde iki toplum karşılıklı olarak almış oldukları önlemleri birbiriyle paylaşıldı. 

10- Girne  ve  Magosa Limanlarına da  termal  kamera  konuldu. Buralarda da izolasyon odaları oluşturuldu.

11- Kamu  spotu  hazırlanarak  halkın  farkındalığı  artırıldı. 

12- Genetik  labaratuvarına   korona  tetkiki için  gerekli  kit  alındı ve çalışmalara başlanmıştır.

13- Üniversite  temsilcileri ile   Yabancı  öğrencilerin  durumunu  değerlendirmek üzere  toplantı yapıldı. Onlara şüpeli  vaka  tanımı anlatılıp  böyle bir vaka ile karşılaştıklarında ne yapacakları  anlatıldı..Riskli  bölgelerden  gelecek olan  Öğrencileri ile ilgili  izolasyon  isteyebileceğimizi  bunun  için  hazırlık yapmalarını  istediğimizi   söyledik. 

14- Her  gün  sürveyans  elemanlarımız   dünyada  salgınla ilgili  son  duruma dair  rapor   hazırlıyorlar ve  onları  değerlendiriyoruz. 

               

15- Türkiye’nin almış olduğu kararlarla eş zamanlı olarak biz de son 14 gün içinde

Çin,  İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’da bulunan kişilerin ülkeye alınmayacağını duyurduk. Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte KKTC vatandaşlarının da gerekli kontrollerden geçirilerek gerekirse karantinaya alınabileceğini yaptığımız görüşmelerle bizlere bildirmiştir.

16- THY ve  Pegasus  uçaklarında  Ercan Hava Limanına giriş yapan yolculara anket formları dağıtılarak  virüsün seyahat öyküleri ve iletişim bilgileri alınarak olası vaka izlenimleri için veriler elde edilmektedir. Ayrıca deniz limanlarındaki yolculara da bu formlar doldurtulmaktadır. Uçaklarda, gemilerde ve  hava alanlarında da anonslar yaptırılarak korona virus hakkında bilgilendirme yapılıp  Sağlık Bakanlığı korona virus iletişim  numaralarımız  sık sık hatırlatılmaktadır. 06 Mart 2020

17- Tüm  kara  kapılarında  Sağlık Bakanlığı’na ait elemanlarca broşür dağıtımına başlanmıştır. Elemanlarımız korona virüs görülen ülkelerden gelen yabancılara formlar doldurtarak sorgulama da yapmaktadırlar.

18- 06 Mart 2020 de Bakanlığımız tarafından yaptığımız basın duyurusunda salgın görülen ülkelerden gelen kişilerin, salgın iletişim telefonlarından bizlere ulaşmasını istedik.

 Her geçen gün faaliyetlerimiz ve toplantılarımız devam etmekte ve olası bir salgına karşı eylem planlarımız artarak sürdürülecektir.

  

09/03/2020 16:12
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TAGS: Ali Baturay, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri, korona virüsü
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