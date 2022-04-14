Bakan Pilli: Yarından itibaren ilaçlar gelmeye başlıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İlaç Eczacılık Dairesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında ilaç ihaleleri ile ilgili son bilgileri alan Bakan Pilli, tüm ihalelerin sonuçlandığını, yarından itibaren ilaçların gelmeye başlayacağını, 3 hafta içerisinde tüm ilaçların ülkemize geleceğini açıkladı.

Bakan Pilli aynı zamanda meyve ve sebzeye yapılan pestisit analizleri için kullanılan kitlerinin dün gece geldiğini, bu sabahtan itibaren testlerin kullanılmaya başlandığını belirtti.

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14/04/2022 13:09