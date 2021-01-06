Bakan Pilli, yoğun bakımda yaşanan bulaş ile ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına katıldı, Damla Soyalp moderatörlüğünde gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi, Rasıh Reşat ve Artun Çağa’nın sorularını yanıtladı…

Bakan Ali Pilli, yoğun bakımda yaşanan bulaş ve ölümlerle ilgili de açıklama yaptı. Bakan Pilli, yaşanan kayıpların kendisini üzdüğünü söyledi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin ihmalin hesabı sorulacak mı sorusuna ise Bakan Pilli bir araştırma yapıldığını ancak bir soruşturma değil tekrarlanmaması için olduğunu ve havalandırmayla ilgili iyileştirmenin yapılacağını söyledi.

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06/01/2021 22:24