HABER KIBRIS

Bakan Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması

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31/05/2019

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Bakan Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı Konukevi Villa Borsig'te bir araya geldi.

Maas ve Pompeo, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pompeo güvenli bölgeyle ilgili olarak, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi.

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TAGS: Bakan Pompeo’dan güvenli bölge açıklaması, haber, kıbrıs
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