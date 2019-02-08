HABER KIBRIS

Bakan Şahali, Bakan Pakdemirli ile görüştü

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08/02/2019

Bakan Şahali, Bakan Pakdemirli ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İzmir’de görüştü.

AGROEXPO 2019 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu’na katılmak amacıyla İzmir’de bulunanBakan Şahali ve beraberindeki heyeti, dün TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında tarım, hayvancılık ve su konularında yürütülmekte olan işbirlikleri ele alındı.

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TAGS: erkut şahali, kıbrıs, haber
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