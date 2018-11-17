Bakan Şahali, neden ithal izni verildiğine açıklık getirdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, patates ile tavuk fiyatları ve bu ürünlere neden ithal izni verildiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şahali, patateste yaşananların domates ve diğer ürünler için de geçerli olduğunu ifade etti.

Bir önceki yıla göre ekilen alan ve ekim yapan üreticilerin sayısının aynı olmasından dolayı geçen yıl 16 bin tonluk patates üretiminin beklendiğini anlatan Şahali, ancak yağışların azlığından dolayı 6 bin tonluk bir üretim yapılabildiğini kaydetti.

Bu nedenle piyasa için doğru zaman olan Eylül ayında, kooperatiflere ithalat izni verildiğini belirten Şahali, ithalatınneden başarısız olduğunu da aktardı.

Şahali, “ama bunu yaptığımız için gıda ve ürün güvenliğinden ödün veremezdik. Dolayısıyla birkaç kez yapılan ithalat girişimleri maalesef olumsuz sonuçlandı, bu ülkeye bizim aradığımız sağlık koşullarına uygun patetes getirmeyi başaramadılar. Bu başarıyı sağlamak için çok da istekli olmadılar. Neden? patatesin fiyatı hala hazırda 8-9 liraya çıkmışken patatesin fiyatı ve yeni hasat mevsimine de birkaç hafta kalmışken o fiyatı aşağıya çekip yeni ürünü de o fiyattan pazara sürmeyi de çok fazla tercih etmediler” diye konuştu.

Çok fazla tercih edilmediği halde toptancılara ithalat izni verdiklerini ve ürünün pazardaki yerini aldığını ifade eden Bakan Şahali, yeni hasat edilen patatesin de zamansız ve erken hasat ile 13 ila 15 liradan pazardaki yerini aldığını kaydetti. Bakan şahali, ithal ürünün 6 ila 8 lira arasında pazarda yerini aldığını ancak üreticilerin patates ithalinden memnun olmadığını ifade etti.

Bakan Şahali konuşmasında “Üreticiler kızmaya başladılar çünkü yeni ürünü yüksek fiyattan satma fırsatı varken ayaklarının arasında ithal ürün de dolanmaya başladı. Üretenin ve emekçinin yanında bir politika izleme şiarıyla hareket ediyoruz. Ancak üretici menfaati yurttaşa rağmen korunacak diye de bir zorunluluk söz konusu değildir. Üretimin akıtılan alın terinin karşılığını verecek bir şekilde fiyatlanması ancak tüketicinin satın alabileceği bir fiyat yakalanması esastır” diye konuştu.

Bakan Şahali, 15 Türk Lirası tutarındaki patatesin bu ülkede hem üreticininin emeğinin çok üstünde bir değer; hem de tüketicinin satın alabileceğinden fazla bir fiyat olduğunu vurguladı.

Tavuk ithalatı konusunda da konuşan Bakan Şahali, ülkede tavuk üretiminin yüzde 85 oranında tek bir üretici tarafından yapıldığını anımsattı. Bakan Şahali, üreticinin pazarda verdiği fiyatın bugünkü kurlarla yaklaşık 3 dolar civarında olduğunu ancak aynı üreticinin; ihraç ettiği tavuğu bakanlığa 1 dolara sattığını beyan ettiğine dikkati çekti.

Dünyada genel olarak kabul gören maliyetin kilo başına 1 dolar olduğunu belirten Bakan Şahali, “Dolayısıyla ihracatta bir dolar kurtarıyorsa, 3 dolar yerli üretim için fahiştir. O nedenle ithalat iznini açtık, zaten yasal bir engel yoktu sadece izni verilmiyordu” dedi.

2019 yılı tarımsal destek programı içinde kanatlı yetiştiriciliğinin, devlet ve AB tarafından açıklanan destek paketi ile destekleneceğini kaydeden Bakan Şahali, tavukçuluğun da bu çerçevede geliştirilerek pazardaki tekel yapısını zayıflatma yönünde gayret gösterileceğini söyledi.